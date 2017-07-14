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Футбол  Спартак- : -Локомотив
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Руслан Нигматуллин: Суперкубок - не самый значимый трофей

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший вратарь московских «Спартака» и»Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что не считает Суперкубок России значимым трофеем.

«Все хотят войти в сезон с хорошим настроением, начать с победы. А так… Навскидку не вспомню, кто выиграл Суперкубок в позапрошлом году или даже в прошлом. Все понимают, что это не самый серьезный трофей, выиграв его, не попадешь в Лигу чемпионов или Лигу Европы», - приводит слова Нигматуллина «Газета.Ру».

Матч

Спартак - Локомотив

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция

Голосование: Кто станет обладателем Суперкубка России по футболу?

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