Руслан Нигматуллин: Суперкубок - не самый значимый трофей
Источник: Газета.RuКомментарии
Бывший вратарь московских «Спартака» и»Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что не считает Суперкубок России значимым трофеем.
«Все хотят войти в сезон с хорошим настроением, начать с победы. А так… Навскидку не вспомню, кто выиграл Суперкубок в позапрошлом году или даже в прошлом. Все понимают, что это не самый серьезный трофей, выиграв его, не попадешь в Лигу чемпионов или Лигу Европы», - приводит слова Нигматуллина «Газета.Ру».
Матч
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
14 июля 21:30, Локомотив, Текстовая трансляция
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