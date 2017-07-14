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ЦСКА еще не решил, стоит ли отпускать игроков в сборные

Лев Тигай
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вице-президент БК ЦСКА Наталия Фураева специально для «Советского спорта» прокомментировала ситуацию с отборочными матчами чемпионата мира-2019, которые в сезоне-2017/18 пройдут в ноябре и феврале, параллельно с играми Евролиги.

- Мы всегда уделяем много внимания вопросам вызова игроков в сборные. Рассматриваем разные варианты, просчитываем последствия для баскетболистов, для клуба, для командной «химии». Естественно, судьба сборной России нам далеко не безразлична. Но пока однозначного ответа по этой ситуации у нас нет. Будем принимать решения ближе к тем самым «окнам». Печально, что в войне двух организаций страдают ведущие клубы и, в особенности, сильнейшие игроки. Они из-за несогласованности функционеров рискуют здоровьем, рабочим местом и добрым именем, - заявила «Советскому спорту» вице-президент БК ЦСКА Наталия Фураева.

Из нынешнего состава ЦСКА в предварительный состав сборной России, который в конце июля начнет подготовку к чемпионату Европы-2017, вошли шесть баскетболистов: Андрей Воронцевич, Виталий Фридзон, Никита Курбанов, Семен Антонов, а также Дмитрий и Михаил Кулагины.

Генеральный директор «Химок» (они тоже будут играть в Евролиге) Павел Астахов выступил категорически против отъезда игроков в национальную команду в ущерб матчам главного еврокубка.

Сборная России на первом отборочном этапе ЧМ-2019 сыграет с Францией, Бельгией и одним из лауреатов предварительного раунда, который пройдет в августе нынешнего года. Для выхода во второй этап нужно на первом занять в группе место не ниже третьего.

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