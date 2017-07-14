Михаил Гершкович: Мне кажется, что фаворитом стартующего чемпионата России будет «Зенит»

Глава «Объединения отечественных тренеров» Михаил Гершкович рассказал о фаворитах стартующего в субботу чемпионата России по футболу.

- Будет ли «Рубин» с возвращением Курбана Бердыева бороться за медали? Он уже неоднократно проявлял свой тренерский талант. Когда он принял «Ростов», они играли в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ, а уже год спустя команда заняла второе место и великолепно выступала в Еврокубках. В «Рубине» Бердыеву все хорошо знакомо. К тому же, с ним из «Ростова» пришла группа сильных футболистов. Я думаю, казанцы смогут составить достойную конкуренцию, как минимум, в борьбе за еврокубковую зону.

Кто станет фаворитом в борьбе за золото? Мне кажется, что фаворитом будет «Зенит». Но «Спартак» и ЦСКА обязательно навяжут петербургскому клубу достойную борьбу. Нас ждет интересный чемпионат, - рассказал Гершкович в интервью «Известиям».