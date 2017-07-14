Вячеслав Быков: Вообще Хичкоку здорово повезло с Радуловым

Обозреватель «Советского спорта» обсуждает злободневные темы с дважды олимпийским чемпионом, легендарным тренером Вячеславом Быковым.

- Радулов перешел в «Даллас», который тренирует Кен Хичкок. Специалист старой формации, приверженец защитных схем. Сработается ли с ним вспыльчивый Александр?

- Запросто. Радулов хорошо играет в обороне. Но его сильное качество – создание голевых моментов. Если матч складывается плохо, он будет рвать и метать.

Вообще Хичкоку повезло. Он получил очень качественного спортсмена. И если в «Далласе» будет отлажена оборона, то в атаке необходим форвард, который умеет создать гол из ничего. А это как раз Радулов и есть.