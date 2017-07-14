Вячеслав Быков: Если Ягр приедет в КХЛ, чтобы дотянуть до пенсии, то лучше не надо

Обозреватель «Советского спорта» обсуждает злободневные темы с дважды олимпийским чемпионом, легендарным тренером Вячеславом Быковым.

- 45-летний Яромир Ягр в КХЛ – вам интересна эта идея?

- Вопрос неоднозначный. Ягр – великий мастер с хорошим катанием. И не заглядывайте ему в паспорт. Но сейчас хоккей очень динамичный, и переход с маленькой на большую площадку может получиться тяжелым. Если Яромир в форме и с этим справится – добро пожаловать. А если приехать, чтобы получить деньги и дотянуть до пенсии – лучше не надо. Возьмите молодого. Все должна решать игра.