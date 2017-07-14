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«Ак Барс» подписал нападающего Галиева, выступавшего за «Вашингтон»

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

«Ак Барс» заключил контракт с нападающим Станиславом Галиевым, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на два года.

Галиев – воспитанник хоккейной школы московского «Динамо». В 16 лет он отпрвился за океан пробиваться в НХЛ через юниорские лиги. Выступал за команды «Индиана Айс», «Сент-Джон Си Догз», «Херши Беарз», «Ридинг Ройялз».

Вершиной североамериканского этапа карьеры Галиева стали 26 матчей в основном составе «Вашингтон Кэпиталз». Во второй по счету игре за команду он забил первый гол в НХЛ, поразив ворота «Рейнджерс», но эта шайба осталась для Станислава единственной за клуб.

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