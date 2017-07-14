Врач Виктория Гамеева — о трагедии 20-летнего полузащитника «Аякса» Абделхака Нури

Известный врач-кардиолог в российском футболе Виктория Гамеева - о трагедии 20-летнего полузащитника «Аякса» Абделхака Нури, который во время матча потерял сознание, а теперь рискует навсегда остаться инвалидом.

- Мы часто сталкиваемся с тем, что даже не все игроки РФПЛ проходят полное углубленное медицинское обследование. Не говоря уже о командах других дивизионов.

Медицинское обследование позволяет выявить скрытую сердечно-сосудистую патологию и минимизировать риски для здоровья, и, соответсвенно, снизить смертность среди спортсменов. Но минимизировать, а не исключить полностью на 100%. Потому что сердечно-сосудистая патология может возникнуть внезапно на поле во время тренировок, без предшествующих клинических изменений.

При асистолии (остановки сердцебиения- прим. ред.) останавливается кровообращение во всех органах и системах.

В прогностическом плане наиболее пессимистична мгновенная асистолия. В случае даже когда реанимационные мероприятия были начаты своевременно, к жизни удается вернуть не более 15%.

На ранних этапах оживления трудно говорить о «мозговой смерти» у таких больных, хотя в большинстве случаев речь идет о полной декортикации и утрате перспектив к «социальной реабилитации». Реанимационное пособие в таких случаях следует продолжать. Хотя при этом задержка восстановления стволовых рефлексов до одного часа, а электрической активности мозга – до двух часов делает прогноз весьма сомнительным.

Заметно падает вероятность полного восстановления функций мозга при сохранении комы в течении более чем шести часов; при глубокой коме, продолжающейся более 24 часов, эта вероятность очень мала, длящейся более 48 часов, ничтожна.