Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Анжи» отзаявил Базелюка, арендованного у ЦСКА в июне

Источник:  ТАССКомментарии

«Анжи» отзаявил нападающего Константина Базелюка, которого арендовал у ЦСКА 20 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФПЛ.

Арендное соглашение 24-летнего форварда было рассчитано на год.

Базелюк является игроком ЦСКА с 2013 года. С 2015 года он выступал в аренде за московское «Торпедо», «СКА-Хабаровск» и португальский «Эшторил».

В минувшем сезоне за португальский клуб он провел 13 матчей и забил два мяча.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Азмун вернулся в «Рубин». Таблица трансферов РФПЛАзмун вернулся в «Рубин». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Нехайчик перешел в «Динамо-Брест»Полузащитник Павел Нехайчик подписал контракт с клубом «Динамо-Брест».Защитник «Тоттенхэма» Уокер перешел в Манчестер Сити» (фото)«Манчестер Сити» подписал контракт с защитником Кайлом Уокером, ранее выступавшим за «Тоттенхэм».Сослан Джанаев: Конкуренция с Рыжиковым пойдет на пользу как мне, так и СергеюВратарь «Рубина» Сослан Джанаев поделился эмоциями после подписания контракта с казанской командой.Азмун официально вернулся в «Рубин»Нападающий Сердар Азмун стал игроком «Рубина».Джанаев, Гранат и Кудряшов подписали контракты с «Рубином»Футбольный клуб «Рубин» заключил контракты с вратарем Сосланом Джанаевым, защитниками Владимиром Гранатом и Фёдором Кудряшовым. Об этом информирует официальный сайт команды.Владимир Хашиг: Смолов теоретически может уйти, но это все инсинуации со стороныГенеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал информацию о возможном уходе из команды нападающего Федора Смолова.Один АЕК уже помог «Спартаку»… С кем ЦСКА сыграет в Лиге чемпионовОдин АЕК уже помог «Спартаку»… С кем ЦСКА сыграет в Лиге чемпионов«Советский спорт» - о сопернике ЦСКА по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов – греческом АЕК.Шамиль Газизов: Задержка рейса никак не повлияла на планы «Уфы»Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что задержка рейса не повлияла на планы команды перед матчем с «Тосно».Михаил Гершкович: Мне кажется, что фаворитом стартующего чемпионата России будет «Зенит»Глава «Объединения отечественных тренеров» Михаил Гершкович рассказал о фаворитах стартующего в субботу чемпионата России по футболу.Игнашевич не поможет ЦСКА в матче с «Анжи»Команда ЦСКА вылетела в Махачкалу, где в субботу встретится с «Анжи» в первом туре чемпионата России.Михаил Гершкович: Я недоволен тем, что в РФПЛ вновь вернулись Божович и КучукГлава «Объединения отечественных тренеров» Михаил Гершкович прокомментировал возвращение в РФПЛ Леонида Кучука и Миодрага Божовича.Виктор Гончаренко: Играть с греческими командами в гостях - адГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о сопернике армейцев в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу греческом АЕКе.«Хоффенхайм» арендовал у «Баварии полузащитника ГнабриПолузащитник «Баварии» Серж Гнабри перешел в «Хоффенхайм» на правах аренды, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.Василий Уткин: Аншлаг в Москве могут собрать не только «Спартак», но и «Ленинград». Гинер и ЦСКА так и не могутОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – о посещаемости стадиона ЦСКА.Роман Бабаев: ЦСКА предстоит непростое противостояние с АЕКомГенеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев поделился мнением о сопернике армейцев в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу греческом АЕКе.Маноло Хименес: АЕК не боится ЦСКАГлавный тренер греческого АЕК Маноло Хименес прокомментировал результаты жеребьевки на третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с московским ЦСКА.Дьяков перебрался в чемпионат Турции (фото)Российский защитник Виталий Дьяков продолжит карьеру в «Сивасспоре».«Ростов» представил форму на сезон-2017/18Футбольный клуб «Ростов» представил игровую форму на грядущий сезон.«Хочу видеть прогресс спартаковской защиты». Рейтинг Ловчева. Тренеры«Хочу видеть прогресс спартаковской защиты». Рейтинг Ловчева. ТренерыВ конце недели – старт нового сезона РФПЛ. «Советский спорт» представляет рубрику «Рейтинг Ловчева».
Футбол
«Анжи» отзаявил Базелюка, арендованного у ЦСКА в июне
Футбол
Врач Виктория Гамеева — о трагедии 20-летнего полузащитника «Аякса» Абделхака Нури
Хоккей
«Ак Барс» подписал нападающего Галиева, выступавшего за «Вашингтон»
Хоккей
Вячеслав Быков: Вообще Хичкоку здорово повезло с Радуловым
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Константин Базелюк
Константин Базелюквсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы