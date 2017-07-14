«Анжи» отзаявил Базелюка, арендованного у ЦСКА в июне

«Анжи» отзаявил нападающего Константина Базелюка, которого арендовал у ЦСКА 20 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФПЛ.

Арендное соглашение 24-летнего форварда было рассчитано на год.

Базелюк является игроком ЦСКА с 2013 года. С 2015 года он выступал в аренде за московское «Торпедо», «СКА-Хабаровск» и португальский «Эшторил».

В минувшем сезоне за португальский клуб он провел 13 матчей и забил два мяча.