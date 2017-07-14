Добро пожаловать в Китай: Брайс Мензис выиграл седьмой спецучасток 14 июля 2017, 16:53 «Советский спорт» Источник:

Короткий 100-километровый спецучасток подарил участникам ралли «Шёлковый путь» небольшую передышку перед переходом границы. Тем не менее, большое количество пыли и запутанная навигация заставили экипажи потрудиться.



В категории внедорожников первую победу на спецучастках в своей карьере одержал американский пилот Брайс Мензис. Стартовав 12-м, экипаж X-Raid MINI прошёл этап по накатанным траекториям и не терял времени в пыли. Второй результат показал Сириль Депре, а на третьей строчке расположился Себастьен Лёб – двух гонщиков Peugeot разделили считанные секунды, и статус-кво в борьбе за лидерство сохранился. Лёб по-прежнему более чем на час опережает Депре, третьим идёт Мензис, чьё отставание почти достигло полутора часов, а на четвёртом и пятом местах – Хань Вей на багги Geely SMG и Кристиан Лавьей, лидер команды Baicmotor Racing Team.



В категории грузовиков сильнее всех оказались пилоты «КАМАЗ-мастер», занявшие четыре первые строки классификации седьмого этапа. Дмитрий Сотников на 27 секунд опередил Антона Шибалова, третьим стал Айрат Мардеев, уступивший чуть более минуты, а открывавший трассу Эдуард Николаев остался четвёртым в полутора минутах.



Мартин Коломы, пока главный соперник экипажам челнинского гиганта, в одном из эпизодов едва не разбил грузовик, на высокой скорости влетев колесом в яму. Тем не менее, гонщик Tatra Buggyra Racing показал на этапе пятое время. На шестой, седьмой и восьмой позициях классифицировались пилоты «МАЗ-СПОРТавто»: Алексей Вишневский, Александр Василевский и Сергей Вязович. Топ-10 замкнули представители Iveco Артур Ардавичус и Жерар де Рой.



В общем зачёте по-прежнему лидирует Дмитрий Сотников, в двух с половиной минутах от партнёра по команде идёт Антон Шибалов, а занимающий третью строчку Мартин Коломы проигрывает 15 с половиной минут. Айрат Мардеев и Артур Ардавичус замыкают топ-5.



После финиша спецучастка экипажи отправились на казахстано-китайскую границу, где для каравана ралли при поддержке правительств Республики Казахстан и КНР был создан отдельный коридор. Пилоты отметили эталонную организацию перехода границы, в ходе которого все машины были тщательно досмотрены, но без каких-либо потерь времени для спортсменов.



Пилоты экипажей теперь готовятся к первым песчаным спецучасткам, где температура воздуха ожидается в районе 50 градусов, а температура в песках достигнет 70. Трассы восьмого этапа расположены в местности с разноплановым рельефом, с юга окружённой горами, а с севера – многочисленными буровыми скважинами. Поначалу гонщиков ждут скоростные участки, которые с каждым километром будут становиться всё сложнее и коварнее. Основная работа сведется к пилотированию, но к финишу потребуется сосредоточенная работа штурмана.



ЦИТАТЫ



Брайс Мензис (X-Raid MINI): «Отличный этап, пыльный, очень быстрый! Поначалу мы шли по трассе одни и атаковали, а за 40 километров до финиша упёрлись в пыль и до конца ехали почти вслепую. Но всё равно, это моя первая победа на этапе, и я очень доволен. Правда, завтра придётся открывать трассу, возможно, мы на этом немного потеряем».



Сириль Депре (Peugeot Sport): «Это был пока лучший мой этап этой гонки. Мы стартовали одиннадцатыми среди внедорожников, было много пыли и спецучасток я практически не видел. Было так пыльно, будто едешь по тоннелю пыли – с 20-го километра до самого конца. Когда мы въедем в дюны, начнётся совершенно другая гонка. Мы, конечно, ожидали борьбы в России и Казахстане, но на этих этапах нельзя много выиграть, но можно много проиграть. Теперь нас ждёт Китай, нас ждут дюны, нас ждут пески. Приятно попасть в Китай, это всегда здорово, когда ты за считанные минуты оказываешься в совершенно другом мире с другой письменностью, другой культурой, другими лицами. За это мы и любим ралли-рейды».



Себастьен Лёб (Peugeot Sport): «Этап был короткий, но пришлось потрудиться, чтобы найти правильные перекрёстки и траектории, потому что мы шли по трассе первыми. Мы потеряли на этом немного времени, но всё равно стали третьими. Разрывы небольшие, ситуация в общем зачёте осталась прежней, я доволен. Организаторы хорошо продумали переход границы. Я показывал паспорт шесть раз – совершенно иные ощущения, по сравнению с тем, как мы выезжаем из Франции в Германию».



Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер): «Трасса стала более жесткой и бугристой. Вроде бы быстрая, но таких «прямиков», как в предыдущие дни, уже не было, она стала более извилистой. Всем казалось, что 100 километров на одном дыхании пройдем, но было не так, было достаточно жарко, эти 100 километров нужно было отработать, а мест, где можно было отдохнуть, практически не было. У нас была утечка масла, но мы даже не почувствовали. Давление было в норме и спокойно доехали до финиша. Если был бы длинный участок, не знаю, как бы доехали».



Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер): «Сто километров быстрых трасс, немного бездорожья, были опасные места из-за высокой травы. Местами были большие ямы, но в целом всё хорошо. Сначала догнали Дмитрия Сотникова, но он обогнал багги и уехал вперёд, а нас эта багги не пускала, пришлось ехать в её пыли. Теперь ждём пески, ждём бездорожье, кусты. Песок по такой жаре очень вязкий, посмотрим, что будет дальше».



РЕЗУЛЬТАТЫ 7-ГО ЭТАПА



Внедорожники:

1. Брайс Мензис (X-Raid MINI) - 1ч03:56

2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1:31

3. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) +1:37

4. Лю Яньгуй (Baicmotor Racing Team) +3:43

5. Кристиан Лавьей (Baicmotor) +3:53



Грузовики:

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) - 1ч06:26

2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +0:27

3. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +1:13

4. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +1:31

5. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +2:34



ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕМ ЗАЧЁТЕ



Внедорожники:

1. Себастьен Лёб (Peugeot Sport) – 18ч21:57

2. Сириль Депре (Peugeot Sport) +1ч03:35

3. Брайс Мензис (X-Raid MINI) +1ч28:35

4. Хань Вей (Geely SMG) +1ч34:21

5. Кристиан Лавьей (Baicmotor) +1ч35:11



Грузовики:

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) - 20ч15:43

2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +2:39

3. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +15:27

4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +25:14

5. Артур Ардавичус (De Rooy Iveco) +1ч01:47

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