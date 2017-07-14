Макарова и Веснина вышли в финал Уимблдона в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина обыграли Анну-Лену Гренефельд (Германия) и Квету Пешке (Чехия) в полуфинале Уимблдонского турнира в парном разряде.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 30 минут, - 7:5, 6:2.

На счету россиянок одна подача навылет, одна двойная ошибка и шесть брейков. У их соперниц - три двойные ошибки и три брейка.

В финале Макарова и Веснина встретятся либо с парой Чань Хаочин (Китайский Тайбэй) / Моника Никулеску (Румыния), либо с Макото Ниномия (Япония)/Рената Ворачова (Чехия).