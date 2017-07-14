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Шамиль Газизов: Задержка рейса никак не повлияла на планы «Уфы»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что задержка рейса не повлияла на планы команды перед матчем с «Тосно».

- У нас все в порядке, команда уже в самолете сейчас. Мы вылетаем без проблем. Эта задержка рейса никак не повлияла на наши планы. Мы тренируемся дома, а в день гостевого матча проводим разминку, - сказал Газизов в интервью «Р-Спорт».

Ранее в сообщалось о том, что рейс «Уфы» был задержан из-за неполадок самолета.

Добавим, что «Тосно» в первом туре чемпионата России примет «Уфу». Встреча состоится в субботу на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

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