Вячеслав Быков: Сначала говорим, что КХЛ – это социальный проект. А потом отрезаем Новокузнецк

Обозреватель «Советского спорта» обсуждает злободневные темы с дважды олимпийским чемпионом, легендарным тренером Вячеславом Быковым.

- Ваш друг Игорь Захаркин возглавил «Югру», но через год команды может не быть. КХЛ будет сокращена еще на три клуба. Вам не обидно?

- В связи с чем сократят лигу? По какому принципу? Вот разработали восемь критериев. Стадион, бюджет, еще что-то. Но нужна четкая аргументация, почему выгоняют кого-то.

- Какая разница, кого уберут – Тольятти или Ханты-Мансийск? Жалко всех.

- Безусловно. Но удивляет, что мы сначала расширяли хоккейную карту, а теперь хотим ее урезать. Сначала говорим, что КХЛ – это социальный проект, идем в регионы. А потом отрезаем Новокузнецк, и впереди новые потери. Хотя люди привыкли к своим командам, там есть болельщики, традиции. И вдруг раз – и пропал клуб в КХЛ. Почему?