Владимир Хашиг: Смолов теоретически может уйти, но это все инсинуации со стороны

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал информацию о возможном уходе из команды нападающего Федора Смолова.

- Негоже комментировать слухи. Особенно мне нравятся журналисты, которые хотят отправить наших сильнейших футболистов из России за рубеж - это вообще неприемлемо. Федя Смолов наш футболист. У него есть опции [в контракте], по которым он может теоретически уйти, [но сейчас] это все инсинуации со стороны, - приводит слова Хашига ТАСС.

Ранее также сообщалось, что Смолов может перейти в «Спартак». 27-летний Федор Смолов дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 20 и 18 мячей, соответственно.

В прошедшем сезоне Федор Смолов провел 31 матч за «Краснодар» во всех турнирах и забил 25 мячей при одной голевой передаче.