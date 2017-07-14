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Максим Бузникин: «Люнгбю» не сравнится с «Краснодаром» по уровню, но недооценивать датчан нельзя

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал результат жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги Европы.

«Краснодар» сыграет с победителем пары «Слован» (Словакия) - «Люнгбю» (Дания). Игры этого раунда пройдут 27 июля и 3 августа. Ответный матч второго раунда, по итогам которого окончательно определится соперник российского клуба, пройдет 20 июля. В первой встрече в Братиславе «Люнгбю» одержал победу со счетом 1:0.

- На этой стадии соперники все одного уровня примерно. Датский чемпионат немного сильнее словацкого, - сказал Бузникин. - Учитывая тот факт, что «Люнгбю» в первом матче победил в гостях «Слован», хотя не имел игрового преимущества, можно сказать, что датчане являются фаворитами и у них больше шансов пройти дальше. В целом по уровню «Люнгбю» не сравнится с «Краснодаром», чемпионат России сильнее датского. Тем не менее это матчи на вылет. Здесь нельзя недооценивать противника или наплевательски относиться к данным матчам. «Люнгбю» в прошлом сезоне занял третье место в своем чемпионате, это достаточно возрастная опытная команда.

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