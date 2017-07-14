Джанаев, Гранат и Кудряшов подписали контракты с «Рубином»

Футбольный клуб «Рубин» заключил контракты с вратарем Сосланом Джанаевым, защитниками Владимиром Гранатом и Федором Кудряшовым. Об этом информирует официальный сайт казанской команды.

Сослан Джанаев в минувшем сезоне сыграл за «Ростов» 23 матча, в том числе 13 в чемпионате России и 10 в Лиге Чемпионов. В составе сборной сыграл один матч. Как отмечается, в «Рубине» голкипер будет выступать под 35 номером.

Владимир Гранат в прошлом сезоне провел за «Ростов» 21 матч, в том числе 12 в чемпионате России, 6 в Лиге чемпионов и 3 в Лиге Европы. В составе сборной сыграл девять матчей. В «Рубине» защитник будет выступать под 14 номером.

Федор Кудряшов в прошедшем чемпионате сыграл в составе «Ростова» 36 матчей, в том числе 24 в чемпионате России, 8 в Лиге чемпионов и 4 в Лиге Европы. В составе сборной России сыграл 11 матчей, в том числе три матча на Кубке Конфедераций-2017. В «Рубине» будет выступать под 30 номером.