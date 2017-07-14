Азмун официально вернулся в «Рубин»

Нападающий Сердар Азмун стал игроком «Рубина».

Об этом сообщает официальный сайт «Ростова», за который Азмун выступал последние 2.5 года.

Азмун провел с «Рубином» два летних сбора.

Напомним, что летом прошлого года Азмун подписал с «Ростовом» контракт на 2 года. В донской клуб форвард перешел из «Рубина».

В составе желто-синих Азмун выиграл серебряные медали и выступал в Лиге чемпионов.