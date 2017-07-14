Азмун официально вернулся в «Рубин»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Нападающий Сердар Азмун стал игроком «Рубина».
Об этом сообщает официальный сайт «Ростова», за который Азмун выступал последние 2.5 года.
Азмун провел с «Рубином» два летних сбора.
Напомним, что летом прошлого года Азмун подписал с «Ростовом» контракт на 2 года. В донской клуб форвард перешел из «Рубина».
В составе желто-синих Азмун выиграл серебряные медали и выступал в Лиге чемпионов.
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