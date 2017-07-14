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Матчи «Зенита» и «Тосно» в прямом эфире покажет новый петербургский канал

Источник:  ВКонтактеКомментарии

Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» комментатор «Матч ТВ» Федор Погорелов.

- Новый городской канал, который появится 1 сентября, предлагает посмотреть вам весь городской футбол уже начиная с этих выходных. В субботу – «Тосно», в воскресенье – «Зенит». Будут и другие сюрпризы, но о них позже. В общем, уже в эту субботу и в воскресенье мы прокомментируем для вас Уфу и СКА-Хабаровск в прямом эфире на кнопке, где вы привыкли смотреть СТО-ТВ или «Лайф», – написал Погорелов. 

Напомним, в первом туре чемпионата России «Тосно» дома сыграет с «Уфой» 15 июля, игра начнется в 17:30. «Зенит» в Хабаровске сыграет против СКА, начало игры, текстовую трансляцию которой проведет «Советский спорт», начнется в 11:00.

Матч

Тосно - Уфа

Состав

Уфа: Беленов, Аликин, J. Tabidze, V. Patrasco, Живоглядов, Сухов, Засеев, Обляков, Пауревич, Фатай, S. Sly

Место и дата

15 июля 17:30, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Матч

СКА-Хабаровск - Зенит

Место и дата

16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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