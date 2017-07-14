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Сослан Джанаев: Конкуренция с Рыжиковым пойдет на пользу как мне, так и Сергею

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Вратарь «Рубина» Сослан Джанаев поделился эмоциями после подписания контракта с казанской командой.

- Очень рад оказаться в «Рубине». Думаю, этот год для всех россиян особенный, все хотят себя проявить, хотят играть на домашнем чемпионат. Это будет дополнительным стимулом. Что касается конкуренции с Сергеем Рыжиковым, то, думаю, она пойдет на пользу как мне, так и Сергею. Постараемся сделать все возможное, чтобы помочь команде добиться положительных результатов, – приводит слова Джанаева пресс-служба казанской команды.

Ранее стало известно, что «Рубин» заключил контракты с вратарем Сосланом Джанаевым, защитниками Владимиром Гранатом и Фёдором Кудряшовым.

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