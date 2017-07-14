Защитник «Тоттенхэма» Уокер перешел в Манчестер Сити» (фото)
Источник: ФК «Манчестер Сити»Комментарии
«Манчестер Сити» подписал контракт с защитником Кайлом Уокером, ранее выступавшим за «Тоттенхэм».
Контракт «горожан» с 27-летним игроком рассчитан на пять лет.
Сумма трансфера не сообщается, однако, по данным СМИ, она может составить порядка 50 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне Уокер в 33 матчах чемпионата Англии отдал пять результативных передач.
.@kylewalker2 joins on a five-year deal and will take the number 2 shirt 🙌 #welcomekyle pic.twitter.com/7RDO3HJBkq— Manchester City (@ManCity) 14 июля 2017 г.
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