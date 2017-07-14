Нехайчик перешел в «Динамо-Брест»

Полузащитник Павел Нехайчик подписал контракт с клубом «Динамо-Брест».

Соглашение с 28-летним белорусом рассчитано на 1,5 года, сообщается на официальном сайте команды.

Нехайчик провел шесть сезонов в чемпионате Белоруссии, выступая за БАТЭ. В России он защищал цвета московского «Динамо», «Томи» и «Оренбурга», который был его последним клубом.

В минувшем сезоне он провел за оренбургскую команду в РФПЛ 16 матчей и забил 4 мяча.