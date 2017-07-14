Алексей Ребко: В «Арарате» все очень серьезно. Мне есть с чем сравнить

Полузащитник московского «Арарата» Алексей Ребко прокомментировал свой переход в этот клуб.

- Как попал? Очень просто, пригласили, сказали, что создается серьезная команда. Поверьте мне, там все серьезно, у меня есть, чем сравнить. Надеемся, на поддержку армян, на всех московских любителей футбола, которым понравится наша игра, - заявил Ребко в интервью «Спорт FM».

Напомним, ранее «Арарат» объявил о подписании контрактов с нападающими Романом Павлюченко и Дмитрием Рыжовым, а также вратарем Сергеем Ревякиным.

Добавим, что «Арарат» был основан в марте 2017 года. Ожидается, что в следующем сезоне он будет играть в ПФЛ. Соответствующую лицензию «Арарат» уже получил. Клуб назван в честь «Арарата» из Еревана.