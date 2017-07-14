Чилич обыграл Куэрри и впервые вышел в финал Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хорватский теннисист Марин Чилич взял верх над американцем Сэмом Куэрри в полуфинале Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде.
Счет встречи, продолжавшейся 2 час 56 минут, - 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), 7:5.
Победитель 25 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 14. У проигравшего 13 эйсов, три ошибки на подаче и два брейка.
Чилич впервые вышел в финал Уимблдона. Его соперником станет победитель встречи Роджер Федерер (Швейцария) - Томаш Бердых (Чехия).
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Мужчины
Одиночный разряд
1/2 финала
Матч
Куэрри С. (США) - Чилич М. (Хорватия) - 7:6, 4:6, 6:7, 5:7
Место и дата
14 июля 15:00, , Онлайн-трансляция
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