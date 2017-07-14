Виталий Мутко: Стартующий чемпионат будет особенным. Ожидаю от него серьезной конкуренции

Президент РФС Виталий Мутко поделился своими ожиданиями от стартующего в субботу чемпионата России по футболу.

– Стартующий чемпионат будет особенным. Ожидаю от него серьезной конкуренции. «Спартак» – чемпион, готовится. «Зенит» сегодня обновился, новый тренер серьёзный, выглядит, как грозная сила. «Рубин»… Я завтра планирую посетить базу клуба, пообщаться, если будет такая возможность, с Курбаном Бекиевичем. Он за год сделал такую команду в Ростове.

ЦСКА – это стабильный клуб на протяжении десятилетий. У них хороший современный молодой тренер, молодые и опытные футболисты: Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, есть Головин, это очень интересная команда. «Краснодар» в серьёзной конкурентной обойме. «Локомотив»… Сегодня матч Суперкубок, там есть тренер Юрий Павлович Семин.

Новички очень интересные, тот же СКА из Хабаровска, что от него ожидать. Там сейчас героическими усилиями сделали газон, освещение…, - рассказал Мутко в интервью «БИЗНЕС Online».

Добавим, что сегодня в столичном дерби «Спартак» и «Локомотив» разыграют Суперкубок страны. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.