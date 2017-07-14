Понтус Вернблум: АЕК - хорошая команда!

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился мнением о сопернике армейцев в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов греческом АЕКе.

- Насколько я знаю, АЕК - хорошая команда, один из моих футбольных друзей в свое время выступал за нее. В Греции всегда играть непросто, но мы с нетерпением ждем предстоящих матчей. Лучший ли это выбор для ПФК ЦСКА? Посмотрим. Если вдруг проиграем, он автоматически превратится в худший (улыбается). Но мы будем настроены очень решительно и выложимся на все сто, - передает слова Вернблума пресс-служба армейской команды.

Добавим, что первый матч противостояния пройдет в Афинах 25 или 26 июля, ответный - 1 или 2 августа.