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Георгий Миланов: АЕК будет цепляться за свой шанс

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов поделился мнением о сопернике армейцев в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов греческом АЕКе.

- В борьбе за попадание в групповой этап Лиги чемпионов любой матч может сложиться очень тяжело. АЕК завоевал право попробовать свои силы в главном клубном турнире Европы в борьбе с другими командами чемпионата Греции и будет цепляться за свой шанс. Знаю, что команду тренирует испанский наставник Маноло Хименес, хорошо известный в Европе. Для нас это противостояние будет очень важным, мы знаем свои задачи и сделаем все, чтобы победить! - передает слова Вернблума пресс-служба армейской команды.

Добавим, что первый матч противостояния пройдет в Афинах 25 или 26 июля, ответный - 1 или 2 августа.

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