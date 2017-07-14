Андрей Кареев: Конкуренции со Скривенсом не боюсь

Голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Кареев рассказал о конкуренции с Беном Скривенсом.

– Что могу сказать о Скривенсе? В прошлом сезоне он играл за минское «Динамо». Смотрел обзоры с его играми. Приедет, поближе познакомимся и будем работать.

– Насколько будет реально подвинуть Скривенса и стать основным вратарем? А с чего вы взяли, что вратарям-легионерам дают больше поблажек? Мы все находимся в одинаковых условиях.

– Достаточно вспомнить прошлого вратаря Никласа Сведберга, у которого был огромный кредит доверия в Уфе.

- А я вам приведу другой пример. В Новокузнецке моим партнером был Филип Новотны, в Нижнекамске – Вилле Колпанен. Никаких поблажек им не давали. Вспомните Илью Сорокина, который в ЦСКА играл больше Виктора Фаста. Так что, я бы не сказал, что легионерам дают какие-то поблажки. И вообще, я считаю, что конкуренция всегда в плюс, без нее нет профессионального роста. Я конкуренции со Скривенсом не боюсь, - передает слова Кареева «БИЗНЕС Online».

Напомним, что Кареев в результате обмена перешел из новокузнецкого «Металлурга» в «Салават Юлаев». Голкипер провел в КХЛ 88 матчей, в 21из который одержал победу, записав на свой счет пять «сухих» игр.