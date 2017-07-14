«Автомобилист» подписал нападающего Ионина и защитника Кобелева
Источник: ХК «Автомобилист»Комментарии
«Автомобилист» подписал однолетние контракты с нападающим Владимиром Иониным и защитником Романом Кобелевым, сообщается на официальном сайте клуба.
В минувшем сезоне КХЛ Иоинин выступал за новокузнецкий «Металлург». В 16 матчах регулярного чемпионата он набрал одно (0+1) очко.
В свою очередь, Кобелев защищал цвета балашихинского «Динамо» в ВХЛ. В его активе восемь (1+7) очков в 60 играх.
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