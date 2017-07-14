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«Автомобилист» подписал нападающего Ионина и защитника Кобелева

Источник:  ХК «Автомобилист»Комментарии

«Автомобилист» подписал однолетние контракты с нападающим Владимиром Иониным и защитником Романом Кобелевым,  сообщается на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне КХЛ Иоинин выступал за новокузнецкий  «Металлург». В 16 матчах регулярного чемпионата он набрал одно (0+1) очко.

В свою очередь, Кобелев защищал цвета балашихинского «Динамо» в ВХЛ. В его активе восемь (1+7) очков в 60 играх.

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