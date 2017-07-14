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ФОТО ДНЯ: Представлен официальный мяч РФПЛ на сезон 2017-18

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ФОТО ДНЯ: Представлен официальный мяч РФПЛ на сезон 2017-18

Накануне первого матча нового футбольного сезона представлен мяч российской Премьер-лиги.

В сезоне 2017/2018 футбольный мяч Nike Ordem 5 станет официальным мячом Российской футбольной Премьер-Лиги. 

Сообщается, что при создании мяча дизайнеры сфокусировали внимание на трех ключевых элементах: конструкции мяча, материалах и графике. Прочная бесшовная конструкция мяча, состоящая из 12 панелей, способствует более точному полету. Ребристая поверхность обеспечивает более плотный контакт игрока с мячом, а графика, гарантирует отличную видимость мяча как на поле, так и во время полета.

Nike Ordem – с иными элементами дизайна – также является официальным мячом других ведущих футбольных лиг Европы, таких как английская Премьер-лига, испанская Ла Лига и итальянская Серия А.

Первыми новым мячом сыграют футболисты «Спартака» и «Локомотива» в матче за Суперкубок России.

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