ФОТО ДНЯ: Представлен официальный мяч РФПЛ на сезон 2017-18

Накануне первого матча нового футбольного сезона представлен мяч российской Премьер-лиги.

В сезоне 2017/2018 футбольный мяч Nike Ordem 5 станет официальным мячом Российской футбольной Премьер-Лиги.

Сообщается, что при создании мяча дизайнеры сфокусировали внимание на трех ключевых элементах: конструкции мяча, материалах и графике. Прочная бесшовная конструкция мяча, состоящая из 12 панелей, способствует более точному полету. Ребристая поверхность обеспечивает более плотный контакт игрока с мячом, а графика, гарантирует отличную видимость мяча как на поле, так и во время полета.

Nike Ordem – с иными элементами дизайна – также является официальным мячом других ведущих футбольных лиг Европы, таких как английская Премьер-лига, испанская Ла Лига и итальянская Серия А.

Первыми новым мячом сыграют футболисты «Спартака» и «Локомотива» в матче за Суперкубок России.