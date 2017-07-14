Американский форвард Ханикатт вернулся в «Химки»
Источник: БК «Химки»Комментарии
БК «Химки» подписал контракт с форвардом Тайлером Ханикаттом, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 26-летним американцем рассчитано на год.
Напомним, что Ханикатт уже выступал за «Химки» в 2014-2016 гг.
Прошедший сезон он провел в составе «Анадолу Эфес». В Евролиге сезона-2016/17 баскетболист в 35 матчах в среднем набирал по 9 очков, совершая 7,3 подбора и раздавая по 2 передачи.
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