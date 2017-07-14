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Американский форвард Ханикатт вернулся в «Химки»

Источник:  БК «Химки»Комментарии

БК «Химки» подписал контракт с форвардом Тайлером Ханикаттом, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним американцем рассчитано на год.

Напомним, что Ханикатт уже выступал за «Химки» в 2014-2016 гг.

Прошедший сезон он провел в составе «Анадолу Эфес». В Евролиге сезона-2016/17 баскетболист в 35 матчах в среднем набирал по 9 очков, совершая 7,3 подбора и раздавая по 2 передачи.

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