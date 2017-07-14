СКА продлил контракт с Гусевым

Нападающий СКА Никита Гусев подписал новое соглашение с армейцами, сообщает сайт петербургского клуба.

Контракт 25-летнего хоккеиста с командой теперь рассчитан до 30 апреля 2019 года.

Напомним, форвард перешел в СКА осенью 2015 года из «Югры». Гусев стал игроком армейцев в результате обмена на денежную компенсацию. Вместе с петербургским клубом он выиграл Кубок Гагарина-2017 и стал чемпионом России-2017.

Всего на счету Гусева 123 матча, 49 шайб и 94 передачи за СКА.