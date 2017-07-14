Сотников выиграл 7-й этап «Шелкового пути», Шибалов – 2-й, Мардеев – 3-й
Завершился седьмой этап ралли-рейда «Шелковый путь»,
победителем которого в классе грузовиков стал экипаж Дмитрия
Сотникова, представляющего команду «КАМАЗ-мастер».
Россиянин преодолел дистанцию седьмого спецучастка за 1 час
6 минут 26 секунд. Вторым финишировал его партнер по команде Антон Шибалова
(+0:27), замкнул тройку лидеров еще один представитель российской команды Айрат
Мардеев (+1:13). Экипаж Эдуарда Николаева занял четвертое место (+1:31).
В общем зачете лидирует Сотников, второй – Шибалов, третий –
гонщик «Татры» Мартин Коломы.
Ралли-рейд «Шелковый
путь»
Грузовики
Седьмой этап
1. Дмитрий Сотников
(КАМАЗ-мастер) - 1ч06:26
2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +0:27
3. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +1:13
4. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +1:31
5. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +2:34
Общий зачет
1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) - 20ч15:43
2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +2:39
3. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +15:27
4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +25:14
5. Артур Ардавичус (De Rooy Iveco) +1ч01:47