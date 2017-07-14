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Сотников выиграл 7-й этап «Шелкового пути», Шибалов – 2-й, Мардеев – 3-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершился седьмой этап ралли-рейда «Шелковый путь», победителем которого в классе грузовиков стал экипаж Дмитрия Сотникова, представляющего команду «КАМАЗ-мастер».

Россиянин преодолел дистанцию седьмого спецучастка за 1 час 6 минут 26 секунд. Вторым финишировал его партнер по команде Антон Шибалова (+0:27), замкнул тройку лидеров еще один представитель российской команды Айрат Мардеев (+1:13). Экипаж Эдуарда Николаева занял четвертое место (+1:31).

В общем зачете лидирует Сотников, второй – Шибалов, третий – гонщик «Татры» Мартин Коломы.

Ралли-рейд «Шелковый путь»
Грузовики
Седьмой этап

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) - 1ч06:26
2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +0:27
3. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +1:13
4. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +1:31
5. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +2:34

Общий зачет

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) - 20ч15:43
2. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +2:39
3. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +15:27
4. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +25:14
5. Артур Ардавичус (De Rooy Iveco) +1ч01:47

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