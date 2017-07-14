Дмитрий Сотников: У нас была утечка масла, но мы даже не почувствовали

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал результаты седьмого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял первое место.

«Трасса стала более жесткой и бугристой. Вроде бы быстрая, но таких «прямиков», как в предыдущие дни, уже не было, она стала более извилистой.

Всем казалось, что 100 километров на одном дыхании пройдем, но было не так, было достаточно жарко, эти 100 километров нужно было отработать, а мест, где можно было отдохнуть, практически не было.

У нас была утечка масла, но мы даже не почувствовали. Давление было в норме и спокойно доехали до финиша. Если был бы длинный участок, не знаю, как бы доехали», - приводит слова Сотникова официальный сайт ралли-рейда «Шелковый путь».