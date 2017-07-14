Светлана Ромашина: Есть неприятное чувство, что Китай решил бороться с Россией нашей же программой

Интервью «Советскому спорту» дала пятикратная олимпийская чемпионка, легенда синхронного плавания Светлана Ромашина.

- Конечно, следим за конкурентками. Пытаемся найти их в интернете, но они скрываются, - говорит Ромашина. – Правда, теперь появились новые соревнования – Гран-при. Туда все приезжают, и так мы их изучаем.

Да, бывает, что китаянки нас удивляют. Но сейчас произошла очень интересная ситуация. Приехал первый китайский дуэт и группа, они не привезли соло. А в группе, как они рассказывают, будет не основной состав. Просто собрали девчонок из разных провинций.

Но программа у них – под нашу музыку, с которой мы выступали на Олимпиаде. Некоторые музыкальные части не разбиты вообще! Две минуты сплошняком просто идет наша музыка.

- Ничего себе.

- Казалось, если вы приехали не первой сборной, но хотите бороться – сделайте что-то другое. Там ведь даже присутствуют наши движения. Это выглядит странновато. И как тогда нам бороться с нашей же программой?