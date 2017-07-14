Светлана Ромашина: Я нацелюсь на олимпийский рекорд в Токио

Интервью «Советскому спорту» дала пятикратная олимпийская чемпионка, легенда синхронного плавания Светлана Ромашина.

- Есть еще порох в пороховницах. Есть желание. Если буду возвращаться, то нацелюсь на олимпийский рекорд в Токио.

- Вам тогда будет 30 лет. Нет такого в синхронном плавании, что опытных спортсменов выживают?

- Можно сказать, что я буду самой возрастной спортсменкой, которая вернется после родов. Но с годами понимаю, что опыт не пробьешь ничем. Та Света Ромашина, которая была в 20 лет и та, которая сейчас – это совершенно разные спортсменки. Теперь мне проще морально и даже физически, потому что голова гораздо быстрее все усваивает и исправляет ошибки. Затрачиваешь на это меньше усилий. В нашем виде спорта это играет большую роль.