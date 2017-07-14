Футболисты «Локомотива» добирались на матч за Суперкубок России на поезде МЦК

Футболисты «Локомотива» добирались на матч Суперкубка России на поезде Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

«Добираемся на Суперкубок на МЦК - быстро и комфортно», - говорится в сообщении.

Добавим, что сегодня в столичном дерби «Спартак» и «Локомотив» разыграют Суперкубок страны. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.