Анонсирован список аналитиков и комментаторов PGL Major Kraków

Роман Дворянкин: Переход внутриигрового лидерства от Neo к Snax проходит не так просто и гладко, как планировалось

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью cyber.sports.ru рассказал о неудачных выступлениях состава по CS:GO.