Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак0 : 0Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анонсирован список аналитиков и комментаторов PGL Major Kraków

Комментарии

StarLadder представила список комментаторов и аналитиков русскоязычной студии PGL Major Kraków.

Состав русскоязычной студии:

• Антонина «Tonya» Предко – ведущая
• Степан «DonStepan» Шульга – ведущий / аналитик
• Алексей «XAOC» Кучеров – аналитик
• Александр «Petr1k» Петрик – аналитик
• Игорь «SL4M» Сопов – комментатор
• Федор «KvaN» Захаров – комментатор
• Юрий «Strike» Терещенко – комментатор
• Александр «HomeR» Лысенко – комментатор
• Тауфик «tafa» Хидри — комментатор
• Михаил «0kr0ha» Шмыгель — комментатор


PGL Major Krakow 2017 пройдет с 16 по 23 июля в Кракове на TAURON Arena. Призовой фонд чемпионата составит 1 миллион долларов.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Топ-10 самых ярких финалов в истории киберспортаТоп-10 самых ярких финалов в истории киберспортаСегодня мы решили вспомнить десять самых интересных решающих матчей киберспортивных турниров.Определились четвертьфиналисты в голосовании за ArcanaВ Dota 2 проходит голосование за персонажей, которые получат сет редкости Arcana.Владимир «Maelstorm» Кузьминов откомментировал более 1000 матчейКомментатор студии RuHub Владимир «Maelstorm» Кузьминов стал первым в мире, кто смог откомментировать более 1000 матчей в Dota 2.Анонсированы даты проведения FIFA Interactive World Cup 2017Организаторы FIFA Interactive World Cup 2017 анонсировали даты проведения чемпионата.Зрители PGL Major Kraków получат сувенирные наборыЗрители PGL Major Kraków смогут получить внутриигровые сувенирные наборы.HellRaisers примет участие в DreamHack Atlanta 2017Организаторы DreamHack Atlanta 2017 представили список приглашенных команд.Ладислав «GuardiaN» Ковач: Нам нужно научиться понимать друг друга и перестать ругаться из-за проигранных раундовИгрок Natus Vincere Ладислав «GuardiaN» Ковач в интервью Cybersport.com рассказал о проблемах команды.Team Empire подписала Артема «eTrouble» ЗенянаАртем «eTrouble» Зенян присоединился к составу Team Empire.RFRSH анонсировала серию турниров по CS:GOАгенство RFRSH Entertainment совместно с компанией PGL проведет серию турниров BLAST Pro Series по CS:GO.Virtus.pro продлила контракты с составом по Dota 2Организация Virtus.pro объявила о продлении контрактов с игроками состава по Dota 2.Михаил «Misha» Агатов: Объективно мы понимали, что на The International мы вряд ли поедемКапитан М19 Михаил «Misha» Агатов в интервью «Киберспорт@Mail.Ru» рассказал о том, как попал в М19, поведал о выступлении на квалификации к The International 2017, а также поделился ближайшими планами команды.Глеб «Funn1k» Липатников: Скорее всего, Team Liquid выиграет The International 2017Игрок М19 Глеб «Funn1k» Липатников в интервью порталу «Чемпионат» рассказал о ближайших планах команды, а также поделился мнением о том, кто выиграет The International 2017.Роман Дворянкин: Переход внутриигрового лидерства от Neo к Snax проходит не так просто и гладко, как планировалосьГенеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью cyber.sports.ru рассказал о неудачных выступлениях состава по CS:GO.Blizzard анонсировала PVE-турнир в World of WarcraftКомпания Blizzard анонсировала PVE-турнир в World of Warcraft под названием Mythic Dungeon Invitational.Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски: Мы рассчитываем на удачу, ибо больше не на чтоИгрок Virtus.pro Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски в интервью порталу Cybersport.pl рассказал о проблемах внутри команды, а также о перовом сопернике на PGL Major Krakow 2017.Призовой фонд TI 2017 установил рекорд по сумме призового фонда в киберспортеПризовой фонд The International 2017 превысил 20 770 460 долларов и установил новый рекорд по сумме призового фонда в киберспорте.Blizzard объявила о покупке первых команд Overwatch LeagueКомпания Activision Blizzard объявила о покупке первых команд Overwatch League семью спортивными магнатами, а также компаниями в сфере традиционного спорта и киберспорта.Team EnVyUs, mousesports и Renegades прошли на DreamHack Masters Malmö 2017Коллективы Team EnVyUs, mousesports и Renegades квалифицировались на турнир DreamHack Masters Malmö 2017.Game Show привлекла инвестиции на 3,5 млн долларовГруппа компаний Game Show привлекла 3,5 миллионов долларов от инвесторов прошлых раундов.Известные игроки, стримеры, комментаторы и аналитики СНГ сыграют на РОФЛОТУРИКЕПортал Dota 2.net анонсировал турнир РОФЛОТУРИК для известных игроков, стримеров, комментаторов и аналитиков СНГ.
Футбол
Виталий Мутко: Стартующий чемпионат будет особенным. Ожидаю от него серьезной конкуренции
Теннис
Чилич обыграл Куэрри и впервые вышел в финал Уимблдона
Футбол
Защитник «Тоттенхэма» Уокер перешел в Манчестер Сити» (фото)
Футбол
Азмун официально вернулся в «Рубин»
все новости