Анонсирован список аналитиков и комментаторов PGL Major Kraków
StarLadder представила список комментаторов и аналитиков русскоязычной студии PGL Major Kraków.
Состав русскоязычной студии:
• Антонина «Tonya» Предко – ведущая
• Степан «DonStepan» Шульга – ведущий / аналитик
• Алексей «XAOC» Кучеров – аналитик
• Александр «Petr1k» Петрик – аналитик
• Игорь «SL4M» Сопов – комментатор
• Федор «KvaN» Захаров – комментатор
• Юрий «Strike» Терещенко – комментатор
• Александр «HomeR» Лысенко – комментатор
• Тауфик «tafa» Хидри — комментатор
• Михаил «0kr0ha» Шмыгель — комментатор
PGL Major Krakow 2017 пройдет с 16 по 23 июля в Кракове на TAURON Arena. Призовой фонд чемпионата составит 1 миллион долларов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически