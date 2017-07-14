Светлана Ромашина: Нужно выходить подготовленными на мировую арену. А для этого нужно время

Интервью «Советскому спорту» дала пятикратная олимпийская чемпионка, легенда синхронного плавания Светлана Ромашина.

- Почему сборная России в Будапеште не будет выступать в таком виде как комбинация? Времени не хватило?

- В нашей группе сменилась большая часть спортсменок. Остались только две олимпийские чемпионки – Влада Чигирева и Маша Шурочкина. Все остальные девчонки были только чемпионками Европы или вообще пришли из юниорской сборной.

Татьяне Николаевне Покровской было нужно время, чтобы ввести их в форму. Хотя наши юниоры – сильнейшие в мире. Но переход на другой уровень, во взрослую сборную – это абсолютно другая вещь. Нужно выходить на мировую арену хорошо подготовленными. А для этого необходимо время.