Светлана Ромашина: Ну какое еще артистическое плавание?

Интервью «Советскому спорту» дала пятикратная олимпийская чемпионка, легенда синхронного плавания Светлана Ромашина.

- Синхронное плавание могут переименовать в артистическое. Что вы об этом думаете?

- Ну какое артистическое? Это значит, ты можешь плавать на спине и делать что хочешь. Зачем нужен синхрон с партнершей? И как это будет оцениваться – тоже неизвестно.

А ведь главное в нашем виде спорта – это синхронность с музыкой, напарницей, со всей группой. Неоспоримый факт, который должен оставаться в приоритете.

- Это против России придумали, чтобы высоко не оценивать наши сложные элементы?

- Не могу так сказать. Потому что в следующем году меняются технические элементы. И если все эти годы они шли на уменьшение сложности, то сейчас мы можем наблюдать, что какие-то элементы усложнили. Наконец-то можно будет немного выпендриться!

Вот это большой плюс для нас. И не думаю, что название сможет сильно повлиять на судейскую политику или расположение мест в целом.