Айрат Мардеев: Песок по такой жаре очень вязкий, посмотрим, что будет дальше
Источник: Ралли «Шелковый путь»Комментарии
Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал
результаты седьмого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого
россиянин занял третье место.
«Сто километров быстрых трасс, немного бездорожья, были
опасные места из-за высокой травы. Местами были большие ямы, но в целом все
хорошо.
Сначала догнали
Дмитрия Сотникова, но он обогнал багги и уехал вперед, а нас эта багги не
пускала, пришлось ехать в ее пыли.
Теперь ждем пески, ждем бездорожье, кусты. Песок по такой
жаре очень вязкий, посмотрим, что будет дальше», - приводит слова Мардеева
официальный сайт ралли-рейда «Шелковый путь».
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