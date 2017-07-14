Айрат Мардеев: Песок по такой жаре очень вязкий, посмотрим, что будет дальше

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты седьмого этапа ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял третье место.

«Сто километров быстрых трасс, немного бездорожья, были опасные места из-за высокой травы. Местами были большие ямы, но в целом все хорошо.

Сначала догнали Дмитрия Сотникова, но он обогнал багги и уехал вперед, а нас эта багги не пускала, пришлось ехать в ее пыли.

Теперь ждем пески, ждем бездорожье, кусты. Песок по такой жаре очень вязкий, посмотрим, что будет дальше», - приводит слова Мардеева официальный сайт ралли-рейда «Шелковый путь».