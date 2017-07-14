Макарова и Веснина в финале Уимблдона сыграют против пары Хао-Чин Чань/Никулеску

Теннисистка из Китайского Тайбэя Чань Хаочин и румынка Моника Никулеску вышли в финал Уимблдонского турнира.

В полуфинале они в трех сетах обыграли японку Макото Ниномию и чешку Ренату Ворачову со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 9:7. Отметим, что встреча продолжалась 3 часа 2 минуты.

Таким образом, Чань Хаочин и Моника Никулеску в финале турнира встретятся с росиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной.