Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч за Суперкубок

Курбан Бердыев: Со стороны «Спартака» все было на высоком уровне, переход не состоялся по моей вине

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал чемпионство московского «Спартака» по итогам минувшего сезона, а также рассказал о переговорах с красно-белыми.