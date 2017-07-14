Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч за Суперкубок
Источник: РФСКомментарии
«Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч за Суперкубок России по футболу. Об этом информирует официальный twitter Российской футбольной премьер-лиги.
«Спартак»: Артем Ребров, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Квинси Промес, Фернандо, Зе Луиш, Луис Адриано.
«Локомотив»: Маринато Гилерме, Неманья Пейчинович, Виталий Денисов, Соломон Кверквелия, Дмитрий Тарасов, Владислав Игнатьев, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан, Ари.
Добавим, что «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
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