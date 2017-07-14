Александр Кержаков: Манчини не видит меня в составе. Как я буду цепляться за основу?

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал информацию о завершении карьеры футболиста.

«Мог ли я «зацепиться» за еще один сезон в «Зените»? От меня ничего не зависело. Главный тренер не видит меня в составе. Как я буду цепляться за состав? Я реалист. Прошлый сезон играл очень мало. Прекрасно понимал, что придет новый тренер с именем. Представлял, что так все произойдет», – заявил Кержаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, вчера было объявлено, что Александр назначен на пост координатора команд Академии «Зенита».