Александр Кержаков: Манчини не видит меня в составе. Как я буду цепляться за основу?
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков
прокомментировал информацию о завершении карьеры футболиста.
«Мог ли я «зацепиться» за еще один сезон в «Зените»? От меня
ничего не зависело. Главный тренер не видит меня в составе. Как я буду
цепляться за состав? Я реалист. Прошлый сезон играл очень мало. Прекрасно
понимал, что придет новый тренер с именем. Представлял, что так все произойдет»,
– заявил Кержаков в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, вчера было объявлено, что Александр назначен
на пост координатора команд Академии «Зенита».
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