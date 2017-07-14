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Федерер обыграл Бердыха и вышел в финал Уимблдона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Швейцарец Роджер Федерер обыграл чеха Томаша Бердыха (7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4) и вышел в финал Уимблдонского теннисного турнира.

Матч продолжался 2 часа 20 минут. Федерер выполнил 13 эйсов, допустил четыре двойных ошибки, реализовав два брейк-пойнта из восьми. На счету Бердыха 18 невынужденных ошибок, десять эйсов и один брейк из шести.

Счет в личных встречах стал 19-6 в пользу Федерера.

В финале Федерер встретится с хорватом Марином Чиличем.

Уимблдон (Великобритания) 
Турнир WTA 
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов 
Мужчины
Одиночный разряд 
1/2 финала

Матч

Федерер Р. (Швейцария) - Бердых Т. (Чехия) - 7:6, 7:6, 6:4

Место и дата

14 июля 18:30, , Онлайн-трансляция


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