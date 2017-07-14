Федерер обыграл Бердыха и вышел в финал Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Швейцарец Роджер Федерер обыграл чеха Томаша Бердыха (7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4) и вышел в финал Уимблдонского теннисного турнира.
Матч продолжался 2 часа 20 минут. Федерер выполнил 13 эйсов, допустил четыре двойных ошибки, реализовав два брейк-пойнта из восьми. На счету Бердыха 18 невынужденных ошибок, десять эйсов и один брейк из шести.
Счет в личных встречах стал 19-6 в пользу Федерера.
В финале Федерер встретится с хорватом Марином Чиличем.
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Мужчины
Одиночный разряд
1/2 финала
Матч
Федерер Р. (Швейцария) - Бердых Т. (Чехия) - 7:6, 7:6, 6:4
Место и дата
14 июля 18:30, , Онлайн-трансляция
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