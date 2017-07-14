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Алонсо потеряет 30 позиций, а Боттас - пять на старте Гран-при Великобритании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо потеряет 30 позиций на стартовой решетке гонки Гран-при Великобритании, сообщает официальный сайт Формулы-1.

В субботу на болиде испанца в очередной раз будет заменен двигатель, что превысит допустимый лимит замен, в связи с чем Алонсо получит штраф в 25 мест, еще в пять мест он получит за замену батареи.

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас также будет оштрафован, но только в пять позиций за смену коробки передач на своем болиде.

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