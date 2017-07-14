Агент Гусева – о продлении контракта со СКА: Никита изначально не собирался уезжать в НХЛ

Александр Черных, агент нападающего СКА Никиты Гусева, прокомментировал подписание нового соглашение с петербургским клубом.

- Изначально он не собирался уезжать в НХЛ, мыслей об этом у Никиты не было. Предложений было много, но основополагающим было желание остаться в России, учитывая и Олимпиаду. Нам импонирует клуб, в котором он играет, - приводит слова Черных ТАСС.

Напомним, 14 июля нападающий СКА Никита Гусев подписал новое соглашение с армейцами, сообщает сайт петербургского клуба. Контракт 25-летнего хоккеиста теперь рассчитан до 30 апреля 2019 года.

Напомним, форвард перешел в СКА осенью 2015 года из «Югры». Гусев стал игроком армейцев в результате обмена на денежную компенсацию. Вместе с петербургским клубом он выиграл Кубок Гагарина-2017 и стал чемпионом России-2017.

Всего на счету Гусева 123 матча, 49 шайб и 94 передачи за СКА.