Организаторы Гран-при Великобритании ошиблись в написании фамилии Квята (фото)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Организаторы этапа Формулы-1 в Великобритании ошиблись в фамилии российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята.
В надписи перед гаражом россиянина вместо английского варианта Kvyat, находится Kyvat.
What's in a name? 😝@SilverstoneUK #BritishGP #Kyvat #DaniilKvyat @kvyatofficial pic.twitter.com/CSfCsRGhoW— Rachel (@UltrasoftTyre) 14 июля 2017 г.
Стоит отметить, что это не первый случай ошибки в написании
фамилии гонщика, так на прошлой неделе в Австрии фамилию Нико Хюлкенберга
написали HulkenbUrg,
вместо HulkenbErg.
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