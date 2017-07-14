Организаторы Гран-при Великобритании ошиблись в написании фамилии Квята (фото)

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Боттас выиграл «Гран-при Австрии», Квят – 16-й Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем гонки «Гран-при Австрии».

Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка. Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск) Сегодня, 9 июля состоится гонка девятого этапа Формулы-1 – Гран-при Австрии.

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Даниил Квят: Ощущения от машины в квалификации были худшими на весь уик-энд, я потерял уверенность Российский пилот Даниил Квят прокомментировал свое выступление в квалификации Гран-при Австрии.

Льюис Хэмилтон: Рад за Боттаса, а мне не удалось добиться успеха в третьем сегменте квалификации Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в квалификации Гран-при Австрии-2017.

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