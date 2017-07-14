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Уэсли Снейдер расторг контракт с «Галатасараем»

Источник:  ФК «Галатасарай»Комментарии

Голландский полузащитник Уэсли Снейдер и футбольный клуб «Галатасарай» расторгли контракт, сообщает пресс-служба турецкой команды.

Контракт 33-летний хавбека был рассчитан до лета 2018 года, за оставшийся год футболист должен был заработать порядка 4,5 миллионов евро.

Напомним, в «Галатасарай» Снейдер перешел в январе 2013 года, за это время он сыграл за желто-красных в 175 матчах, забил 45 мячей и отдал 44 голевых передачи.

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