Уэсли Снейдер расторг контракт с «Галатасараем»
Источник: ФК «Галатасарай»Комментарии
Голландский полузащитник Уэсли Снейдер и футбольный клуб «Галатасарай»
расторгли контракт, сообщает пресс-служба турецкой команды.
Контракт 33-летний хавбека был рассчитан до лета 2018 года,
за оставшийся год футболист должен был заработать порядка 4,5 миллионов евро.
Напомним, в «Галатасарай» Снейдер перешел в январе 2013 года, за это время он сыграл за желто-красных в 175 матчах, забил 45 мячей и отдал 44 голевых передачи.
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