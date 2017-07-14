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ЦСКА сыграл вничью с «Анжи» в 1-м туре молодежного первенства

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты ЦСКА не смогли переиграть «Анжи» в матче первого тура молодежного первенства России.

Встреча, которая прошла в Каспийске, закончилась со счетом 0:0. Отметим, что на 46-й минуте матча у ЦСКА был удален защитник Савелий Козлов.

В следующем туре 22 июля ЦСКА на своем поле примет «Локомотив». В тот же день «Анжи» сыграет с «Амкаром».

Матч

Анжи (мол) - ЦСКА (мол) - 0:0

Место и дата

14 июля 19:00, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция

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