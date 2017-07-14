ЦСКА сыграл вничью с «Анжи» в 1-м туре молодежного первенства

Футболисты ЦСКА не смогли переиграть «Анжи» в матче первого тура молодежного первенства России.

Встреча, которая прошла в Каспийске, закончилась со счетом 0:0. Отметим, что на 46-й минуте матча у ЦСКА был удален защитник Савелий Козлов.

В следующем туре 22 июля ЦСКА на своем поле примет «Локомотив». В тот же день «Анжи» сыграет с «Амкаром».