Даниил Квят: Мы выполнили весь план на сегодня

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результаты пятничных свободных заездов гран-при Великобритании, по итогам которых россиянин занял 12-е место.

«Мы выполнили весь план на сегодня. Первая тренировка прошла лучше, чем вторая, поэтому нам еще есть над чем поработать.

Из-за ветра пилотировать непросто, тем не менее автомобиль все равно достаточно конкурентоспособен. Думаю, мы еще сможем прибавить к третьей тренировке и к квалификации», - приводит слова Квята Autosport.com.ru.