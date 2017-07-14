Даниил Квят: Мы выполнили весь план на сегодня
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал
результаты пятничных свободных заездов гран-при Великобритании, по итогам
которых россиянин занял 12-е место.
«Мы выполнили весь план на сегодня. Первая тренировка прошла
лучше, чем вторая, поэтому нам еще есть над чем поработать.
Из-за ветра пилотировать непросто, тем не менее автомобиль
все равно достаточно конкурентоспособен. Думаю, мы еще сможем прибавить к
третьей тренировке и к квалификации», - приводит слова Квята Autosport.com.ru.
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