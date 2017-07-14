Никита Гусев: Меня все устраивает в СКА, считаю, что здесь я развиваюсь как игрок

Нападающий СКА Никита Гусев поделился впечатлениями от продления контракта с петербургским клубом.

- Хотел бы поблагодарить клуб за предложение нового контракта. Мне нравится играть в Петербурге – у нас прекрасная команда, замечательные болельщики, красивый город. В прошлом сезоне мы стали чемпионами России, выиграли Кубок Гагарина. В этом году задача – защитить эти титулы, и я счастлив, что смогу помочь команде добиваться этих целей.

- У вас был еще год контракта в СКА, а новое соглашение истекает летом 2019 года.

- Меня все устраивает в СКА, считаю, что здесь я развиваюсь как игрок. Предстоящий сезон будет очень важным как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Впереди Олимпиада, чемпионат мира. Хочу доказать, что нужен национальной команде, а потом достойно выступить на этих турнирах.

- У вас точно будут новые партнёры по звену.

- Это предстоит решать тренерскому штабу. А моя задача – правильно реагировать на их доверие и приносить пользу команде с любыми партнёрами, в каждой игре, - приводит слова Гусева официальный сайт СКА.

Напомним, 14 июля нападающий СКА Никита Гусев подписал новое соглашение с армейцами, сообщает сайт петербургского клуба. Контракт 25-летнего хоккеиста теперь рассчитан до 30 апреля 2019 года.

Форвард перешел в СКА осенью 2015 года из «Югры». Гусев стал игроком армейцев в результате обмена на денежную компенсацию. Вместе с петербургским клубом он выиграл Кубок Гагарина-2017 и стал чемпионом России-2017.

Всего на счету Гусева 123 матча, 49 шайб и 94 передачи за СКА.